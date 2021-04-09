C 10 апреля липчане смогут узнать, какие ломбарды прошли процедуру допуска на рынок. Это можно будет сделать в государственном реестре ломбардов, размещенном на сайте Банка России. Остальные ломбарды перейдут в ограничительный режим работы и потеряют право заключать и продлевать договоры займов. Если же они не подадут необходимые документы, то с 9 июля утратят свой статус.

Новая процедура допуска ломбардов на финансовый рынок действует с 11 января 2021 года. Теперь организации, которые только собираются получить статус ломбарда, а также действующие ломбарды должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр и другие документы.

– Деятельность ломбардов по новым правилам будет способствовать дальнейшему формированию честной конкурентной среды на рынке потребительского кредитования, а также повысит уровень прозрачности отрасли и защищенность интересов потребителей их услуг, – подчеркивает эксперт Отделения Липецк Банка России Оксана Щеглова.

По состоянию на 31 марта 2021 года в реестре числилось 3075 ломбардов, из них 30 зарегистрированы в Липецкой области. На включение в реестр по новым правилам подали документы 2019 ломбардов, 816 из них уже получили одобрение регулятора.