Лопаты вместо брандспойтов

Нынешняя снежная зима доставила всем нам хлопот. Немало снега скопилось на крышах жилых домов и зданий социально-значимых объектов.

В прошлый четверг огнеборцы пожарных частей №2 п. Петровский, №6 с. Средняя Матрёнка, №10 с. Березнеговатка, №13 ст. Хворостянка и №45 с. Чамлык-Никольское Добринского округа пришли на помощь руководству отдела культуры и помогли в расчистке от снега кровли в РДК.

— В связи с участившимися случаями обрушения кровли под тяжестью скопившегося снега, — рассказал заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин, — и для недопущения таких происшествий в нашем муниципалитете мы обратились к руководству управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области с просьбой помочь в расчистке от снега кровли самого большого в округе Дома культуры. И нам пошли навстречу. Были делегированы 12 человек для такого значимого дела.

Вооружившись лопатами, пожарные-спасатели за три с лишним часа убрали слежавшийся снег и наледь на крыше ДК.