Сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы движения Лев-Толстовского района поощряли вежливых водителей. Они провели в районе традицонную «Лотерею вежливости». Это профилактическая акция, в ходе которой водителям транспортных средств, соблюдающих правила дорожного движения, дарят лотерейный билет. Ее организаторами выступают ГИБДД, областной Союз ЮИД при поддержке региональных управлений молодежной политики, физкультуры и спорта, образования и науки, радиоканала «Липецк FМ», других заинтересованных ведомств и организаций.

Цель акции – стимулирование законопослушного поведения участников дорожного движения, пропаганда положительного примера взаимоотношений между ними. Свыше 20 лет ежегодно примерные водители получают более 1000 поощрительных билетов за то, что уступают дорогу пешеходам. Обладатели «счастливых билетов» будут определены 5 октября 2022 года в эфире радиопрограммы «Все по правилам» Липецк FM (c 16:20-17:00).

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, в регионе регулярно проводятся разнообразные информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пешеходов. Среди них «Граффити дорожной безопасности», «Ход зеброй», «Лайк водителю», «Родительский патруль», «Письмо водителю» и другие. «Проигравших в «Лотерее вежливости» не бывает, в выигрыше будут все.

«Чем больше на наших трассах появится внимательных и вежливых автомобилистов, неукоснительно соблюдающих ПДД пешеходов, тем короче станут повседневные дорожные сводки, в значительно большей безопасности на дорогах будут ощущать себя липчане», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.