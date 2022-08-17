Традиционная профилактическая акция по премированию законопослушных водителей и пешеходов «Лотерея вежливости» стартует в Липецкой области. Ее организаторами выступают ГИБДД, областной Союз ЮИД при поддержке региональных управлений молодежной политики, физкультуры и спорта, образования и науки, радиоканала «Липецк FМ», других заинтересованных ведомств и организаций.

Цель акции – стимулирование законопослушного поведения участников дорожного движения, пропаганда положительного примера взаимоотношений между ними. «Лотерея вежливости» проводится в рамках регионального проекта «Молодежь за безопасность на дорогах». Свыше 20 лет ежегодно примерные водители получают более 1000 поощрительных билетов за то, что уступают дорогу пешеходам. Обычно акции «Лотереи вежливости» приурочены к началу нового учебного года и проводятся вблизи школ и детсадов, детских площадок, парков, других мест концентрации юных пешеходов.

Лотерейные билеты у переходов законопослушным водителям и пешеходам вручают рейдовые группы. В их состав входят дорожные полицейские, юидовцы, члены родительских патрулей. Они напоминают липчанам, что пешеходы относятся к наиболее уязвимой категории участников дорожного движения, вероятность при наезде транспортного средства получить тяжелую травму или погибнуть у них очень велика. В качестве призов после розыгрыша лотереи победители получат абонементы в плавательные бассейны, тренажерные залы, фитнес-клубы, ледовые дворцы, билеты на спортивные состязания, памятные сувениры и многое другое. Розыгрыш лотереи состоится в эфире радиопрограммы «Все по правилам» на «Липецк FМ» и будет приурочен ко Всемирному дню без автомобиля.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, в регионе регулярно проводятся разнообразные информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пешеходов. Среди них «Граффити дорожной безопасности», «Ход зеброй», «Лайк водителю», «Родительский патруль», «Письмо водителю» и другие. «Проигравших в «Лотерее вежливости» не бывает, в выигрыше будут все. Ведь чем больше на наших трассах появится внимательных и вежливых автомобилистов, неукоснительно соблюдающих ПДД пешеходов, тем короче станут повседневные дорожные сводки, в значительно большей безопасности на дорогах будут ощущать себя липчане», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.