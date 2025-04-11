Ложатся в землю семена

Каждый погожий день заносят себе в актив добринские земледельцы. Как сообщили в районном отделе сельского хозяйства, по состоянию на 10-е апреля яровые зерновые культуры посеяны на площади 13700 гектаров из запланированных 30000. Труженики ООО «Добрыня» сеют рапс, работы выполнены на 2000 га из 3100. Начался сев подсолнечника, наши полеводы планируют разместить эту культуру на 12800 гектарах. Сахарную свеклу и кукурузу на зерно аграрии планируют сеять немного позже, когда значительно потеплеет и верхний слой почвы прогреется до необходимых значений.

Завершена подкормка озимого клина, минеральные удобрения внесены на 27800 га. Также подошли к концу работы по боронованию и закрытию влаги.

«Оперативные весенние полевые работы – залог успешного сезона и устойчивости агропромышленного производства. Липецкие аграрии, как обычно, ценят каждую минуту, работая на полях при благоприятных условиях», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.