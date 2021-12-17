Липецкий государственный технический университет заключил соглашение с Фондом «Сколково». Подписание документа состоялось в рамках выставки «Вузпромэкспо» в Сочи, сообщает пресс-служба вуза.

ЛГТУ и Фонд «Сколково» будут совместно работать над реализацией инновационного проекта «Платформа НИОКР сервисов». На платформе будут размещены проекты вуза и описание компетенций научных работников. Заказчики научно-исследовательских и опытно конструкторских работ смогут выбрать ЛГТУ в качестве исполнителя. Задача платформы – привлечь широкий круг лиц, заинтересованных в проведении научно-исследовательской деятельности. Университет обеспечит активное участие сотрудников во внедрении и развитии проекта, даст обратную связь по улучшению сервиса.

Соглашение направлено на достижение основных целей «Стратегии цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования» и «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». Развитие цифровых сервисов является одним из направлений цифровой трансформации науки и высшего образования, а совместная работа ЛГТУ и Фонда «Сколково» будет способствовать развитию цифровой коллаборации «образование – наука – бизнес».