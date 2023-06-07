Заключительный тур публичного конкурса средних медработников на звание «Лучшая медицинская сестра – 2023» состоялся накануне в Областном центре культуры, народного творчества и кино в Липецке. По итогам профессионального смотра первое место заняла палатная медицинская сестра психиатрического отделения Добринской центральной районной больницы Ольга Дедяева.

Конкурс проводился в целях стимулирования роста профессионализма и квалификации средних медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Липецкой области. К участию допускались специалисты с высшим и средним медицинским образованием по специальности «Сестринское дело», занимающие должности медицинских сестер в учреждениях здравоохранения региона и имеющие стаж работы по специальности не менее трех лет. «Сегодня система здравоохранения испытывает нехватку кадров, и профессия врача переживает эпоху высокой востребованности. Мы стремимся создать в регионе все условия для качественной работы медиков», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Профессиональный смотр проводился в три тура. I тур – решение тестовых задач. Участникам предлагалось не менее 50 заданий по заданной тематике. II тур – демонстрация практических навыков. При ответе участники конкурса должны были грамотно объяснить цель, показания, противопоказания, подготовить оснащение и выполнить манипуляцию на фантоме, указать возможные проблемы по ходу выполнения процедуры и описать пути их решения. III тур – творческий, он включал конкурсы приветствий, талантов и болельщиков, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области. Лауреаты смотра награждены благодарственными письмами и поощрительными выплатами. Занявшие первые три места участницы получили 75 тыс., 60 тыс. и 45 тыс. рублей соответственно.