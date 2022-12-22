Победители областного публичного конкурса «Молодёжный проект» получили по 100 000 рублей на реализацию своей проектной инициативы. Среди них: Татьяна Шипилова – директор «ДК «Сокол», организатор, режиссер и наставник крупнейших молодежных событий в регионе; Вячеслав Червяков – руководитель волонтёрского проекта «Возрождая традиции — помогаем детям!» и социального проекта «Добрая глина»; тавший победителем конкурса от фонда Милосердие «Стальное дерево», Алексей Окорочков – автор проекта «Елецкая киберспортивная лига «Молодёжная», участник и призер десятка киберспортивных турниров, организатор соревнований в Ельце и другие.

Также лучшие представители сферы молодежной политики отмечены Молодежной премией общественного признания. В торжественной церемонии приняли участие представители крупнейших молодёжных НКО, лидеры молодёжных, студенческих и детско-юношеских движений, преподаватели и наставники образовательных учреждений, руководители и активисты различных объединений, структурные подразделения администраций муниципальных районов и городских округов, курирующих работу с молодежью.

Первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко поздравил участников церемонии с успешным прохождением и завершением всех конкурсных этапов и вручил заслуженные награды победителям областного публичного конкурса «Молодёжный проект».

«2022 год практически позади и по его итогам мы видим, что молодёжь Липецкой области не просто может заявлять о себе на всероссийском уровне, но и готова побеждать, становиться лучшими из лучших! Я уверен, что каждый из вас чувствует ту поддержку, которую регион готов оказать вам, и сегодняшнее мероприятие – еще одно тому подтверждение. Мы видим активную молодежь, мы готовы поддерживать ваши инициативы, чтобы вместе развивать наш регион», — сказал Александр Рябченко.