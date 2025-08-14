Лучшая ОЭЗ промышленно-производственного типа России 19 лет работает в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил особую экономическую зону «Липецк» с 19-летием со дня основания. Он отметил её значимость для региона и страны.

Особая экономическая зона сегодня – это три промышленные площадки в городах Грязи, Липецк и в Елецком районе. Общая площадь участков составляет около 2,5 тысячb гектаров.

По итогам VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России ОЭЗ «Липецк» была признана лучшей особой экономической зона промышленно-производственного типа в РФ. Этот статус она получала дважды – в 2022 и в 2024 годах.

На данный момент в особой экономической зоне зарегистрировано 67 резидентов, объём вложенных инвестиций – более 120 млрд рублей, объём произведенной продукции – свыше 470 млрд рублей, объём налоговых отчислений – 28,7 млрд рублей. Пять предприятий находятся в стадии строительства, столько же расширяют свои производства.

Создано свыше 6 300 рабочих мест. ОЭЗ «Липецк» делает ставку на подготовку специалистов будущего. Грязинский технический колледж – ключевая площадка для обучения сварщиков, операторов ЧПУ, электромонтёров. Студенты проходят практику на предприятиях ОЭЗ, многие возвращаются после армии, укрепляя кадровый потенциал региона.

«Наше сотрудничество с резидентами выходит на новый уровень – компании совместно с регионом готовят кадры, вкладываются в развитие материальной базы колледжей и техникумов. А это значит, что молодые специалисты будут востребованы на современных предприятиях», – отметил губернатор.

В 2025 году завод «Гермес-Липецк» провёл второй «Кубок сварки», соревнование для будущих профессионалов. Цель – возрождение рабочих профессий и привлечение молодых профессионалов на производство. Это первый и пока единственный профориентационный конкурс в особой экономической зоне.

Также в ОЭЗ «Липецк» активно развивают промышленный туризм. С августа 2024 года её посетили более четырёх тысяч человек. Гостям доступны экскурсии по производствам, знакомство с высокотехнологичными предприятиями, участие в арт-фестивале, который проводит компания «Петэксперт» на Елецком участке экономической зоны.