Лучше договориться, чем судиться

Как выйти из конфликта и сохранить отношения? Председатель Добринского районного суда Галина ПЕРЕЛЫГИНА рассказывает о преимуществах примирительной процедуры.

«ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ ТЯЖБ В САМОМ ИХ НАЧАЛЕ»

В Добринском районном суде ежедневно рассматриваются тяжбы, большая часть из которых при желании сторон могла быть разрешена в самом начале, без денежных трат на судебные издержки, экспертов и адвокатов. А самое главное — есть возможность сохранить человеческие отношения, сумей истец и ответчик договориться между собой.

К этому призывает и судейское сообщество, имеющее в своем арсенале такой важный инструмент для разрешения конфликтных ситуаций, как примирительная процедура — удобный, доступный и быстрый способ урегулирования споров.

О том, что разногласия и серьезные вопросы лучше решать переговорами, люди знали еще с далеких времен. В 18-19 веках в Российском государстве даже существовали совестные суды, которые в своих решениях руководствовались как законами, так и нравственными нормами, человеколюбием, милосердием. Можно сказать, что они отвечали генетически заложенной потребности россиян улаживать споры не только по праву, но и по совести.

Сегодня институт примирительных процедур также законодательно закреплен и все чаще применяется на практике. Сравнительно небольшое пока количество таких дел, в том числе и в Добринском районном суде, можно объяснить недостаточной осведомленностью граждан о преимуществах такого способа разрешения судебных споров. Постараемся сегодня восполнить этот пробел.

РЕШАТЬ УЧАСТНИКАМ КОНФЛИКТА

— Примирительные процедуры используются во всех видах судопроизводства: гражданском, административном и уголовном (в делах небольшой и средней степени тяжести), — рассказывает председатель Добринского районного суда Галина Перелыгина. — О возможности урегулировать спор в самом начале, не доводя дело до судебного процесса, истец и ответчик информируются уже в момент подачи искового заявления. По своему желанию они могут выбрать способ найти взаимоприемлемое решение: путем переговоров (стороны самостоятельно решают свой вопрос), с участием посредника-медиатора и с помощью судебного примирителя (судьи в отставке).

Основная категория дел в гражданском процессе, которые могут разрешиться с помощью примирительных процедур: семейные (о разделе имущества, связанные с воспитанием и содержанием детей, об оспаривании отцовства), земельные споры, о взыскании долга, возмещении какого-то ущерба и т.д.

По словам Галины Михайловны, у примирительной процедуры много преимуществ по сравнению с обычным судебным производством.

Во-первых, стороны могут пойти на компромисс и принять решение, которое устроит всех. А судья, руководствуясь законом и представленными по делу доказательствами, как правило, выносит вердикт в пользу одной стороны к неудовольствию второй.

Во-вторых, при утверждении судом принятого в результате переговоров мирового соглашения стороны освобождаются от сбора доказательств. При этом экономят время и затраты, которые неизбежны при проведении экспертизы.

К тому же мировое соглашение, достигнутое с применением примирительной процедуры, вступает в законную силу немедленно, в отличие от судебного решения, где этот процесс может растянуться на полтора-два месяца (с учетом времени на обжалование судебного решения недовольной стороной).

И, наконец, примирительная процедура — это взаимная уступка и желание прийти к договоренности. Люди не выйдут из зала суда врагами, а смогут дальше общаться между собой. Это очень важно в семейных спорах, между соседями, должниками и взыскателями.

Важно! Если стороны договорились и заключили мировое соглашение или признали иск, это может быть основанием для возвращения 70% госпошлины, уплаченной за исковое заявление. Кстати, с сентября 2024 года их размер был значительно увеличен. Например, минимальная госпошлина по материальным требованиям о взыскании средств составляет 4 тыс. руб., о взыскании долга, который больше 100 тыс. руб., — 4 тыс. руб. плюс 3% от суммы, превышающей 3 тыс. руб.

СПОРЫ ЗА МЕЖУ

Земельные споры — одни из самых распространенных в суде и, пожалуй, трудноразрешимых из-за нежелания людей чем-то поступиться ради восстановления добрососедских отношений. Они готовы тратить время и деньги, чтобы доказать свою правоту.

В качестве примера можно привести историю двух соседей, проживающих в одном из сел нашего района. У каждого во владении находится по гектару земли. Их участки разделяет забор, построенный еще лет двадцать назад. Один из мужчин решил оспорить правильность его установки, утверждая, что сосед когда-то захватил себе лишних 20 см от его участка.

Тяжба длится три года, оплачиваются судебные издержки, услуги экспертов и адвокатов.

— В этом случае завершить конфликт помогла бы примирительная процедура, — считает Галина Михайловна Перелыгина. — Но, к сожалению, стороны пока не готовы идти на взаимные уступки.

УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

В 2025 году Добринским районным судом было рассмотрено два дела с участием судебного примирителя, 7 гражданских дел — с помощью примирительных переговоров.

— Хочется, чтобы таких дел становилось больше. Одна из главных причин — более быстрое рассмотрение спора и экономия процессуального времени в условиях загруженности судей, — поясняет Галина Михайловна. — К тому же мы искренне радуемся, когда удается заключить мировое соглашение. Значит, люди все-таки смогли услышать друг друга. Договориться в рамках закона — всегда лучше, чем судиться. Снижение уровня конфликтности в обществе — важная задача судопроизводства.

Как примирительные процедуры могут или могли бы облегчить работу судей и жизнь спорящих сторон, можно убедиться на примерах из судебной практики.

Не так давно закончился спор, длившийся почти четыре года между родственниками за раздел наследуемого имущества. Сторонами было потрачено более двухсот тысяч рублей на экспертную оценку, проведено не одно судебное заседание. Но все же здравый смысл возобладал: наследники с помощью посредника договорились между собой и отказались от иска. При этом, самое главное, они сохранили родственные связи.

А вот в другом случае близкие люди так и не смогли найти общий язык. Ситуация, в которой они оказались, вполне могла быть разрешима мирным путем, ведь дело, в общем-то, житейское. Родственники живут через стенку, имея в собственности половину дома. Во время бури ветром снесло часть крыши. Упав, она повредила автомобиль, стоявший на соседнем участке. Его владелец потребовал возместить причиненные ему убытки в полном объеме.

В суде им предложили пройти примирительную процедуру. Истец был не против, а вот ответчик отказался. В результате после проведенной экспертизы беспристрастный суд взыскал с него полную сумму за ремонт машины. Прибавьте к этому судебные расходы и стоимость адвокатских услуг. Если б договорились — сэкономили бы деньги и избежали взаимной неприязни.

Желание сторон сделать шаг навстречу особенно важно для дел, вытекающих из брачно-семейных отношений (раздел совместно нажитого имущества, определение после развода места жительства детей, порядок общения одного из родителей с ребенком, взыскание алиментов). Хорошо, если бывшие супруги с помощью медиаторов или судебных примирителей разрешают споры мирным путем, соблюдая интересы несовершеннолетних детей и при этом сохраняя нормальные отношения.

Важно! При принятии к производству исков, возникающих из семейно-правовых отношений, в обязательном порядке разъясняется сторонам, что они вправе заключить мировое соглашение, в том числе по результатам примирительных процедур (переговоры, судебное примирение, процедура медиации). Заключение такого соглашения допускается на любой стадии процесса, начиная с момента принятия иска к производству суда и до вынесения решения по делу.

Если стороны воспользовались примирительной процедурой, но так и не смогли достигнуть соглашения, они не лишены права на судебную защиту. Дело в период прохождения примирительной процедуры по-прежнему находится в производстве суда.

КОМНАТА ДЛЯ ПРИМИРЕНИЯ

В Добринском районном суде выделили специальное помещение для ведения переговоров сторонами процесса с участием медиатора. Оно так и называется «Комната примирения». Здесь в спокойной атмосфере, за овальным (в идеале психологи советуют круглый, чтобы не было острых углов) столом при желании можно прийти к обоюдному согласию по любому вопросу.

Не удается взыскать долг с ответчика? Обсудите вместе этот вопрос и, скорее всего, он согласится отдавать сумму частями. А если будете настаивать на том, чтобы получить все и сразу, можете еще долго ждать своих денег.

Возник спор за наследство? Подумайте, что для вас важнее: кровные узы или материальные блага, которых, как известно, всегда не хватает. Стоит ли из-за этого устраивать настоящие баталии с близкими людьми.

Не можете разделить с бывшим супругом совместно нажитое имущество и поэтому шантажируете его отказом в общении с ребенком? Поставьте себя на место сына или дочери и тогда поймете, что для них важны оба родителя, не делайте их заложниками своих проблем…

Даже если ваш спор или конфликтная ситуация зашли слишком далеко, всегда можно сказать себе: «Стоп!». И как только вы сумеете побороть свое самолюбие, найдете в себе силы подняться над ситуацией и сделать первый шаг к компромиссному разрешению мучающей вас долгое время проблемы — жизнь изменится в лучшую сторону.