Анна Зиновьева из гимназии с. Ольговка также вошла в десятку лучших юных художников Липецкой области. Её награждает руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Андрей Поляков.

Сразу две ученицы гимназии стали победительницами во Всероссийском творческом конкурсе — София ПЕШКОВА и Анна ЗИНОВЬЕВА. Рисунок первой отправили в Москву, в Музей Победы.

— Государственный фонд «Защитники Отечества» с конца января до кануна мужского праздника, — рассказывает координатор филиала этого фонда в Добринском районе Елена Валуйская, — объявлял о Всероссийской акции «Нарисуй защитника Отечества», в которой могли принять участие дети от трёх до семнадцати лет. Цель этого мероприятия — сохранение памяти о героях и событиях СВО, воспитание патриотизма и чувства гордости у подрастающего поколения, а также уважительного отношения к ветеранам.

В этом масштабном мероприятии в Липецкой области участвовали 400 человек в различных возрастных номинациях. Разумеется, в конкурсе приняли участие и юные жители нашего района. Причём очень плодотворным оно оказалось.

Работы двух школьниц из гимназии с. Ольговка Софии Пешковой и Анны Зиновьевой в 3-й возрастной группе (13-17 лет) вошли в десятку лучших. Соня стала первой в этой номинации, а Аня заняла третье место. Поздравляем!

Рисунок Зиновьевой Анны.

И ещё более поздравляем победительницу, так как именно её рисунок вошёл в коллаж для Музея Победы, который был открыт на торжественной церемонии награждения в минувшем феврале.

София Пешкова из гимназии с. Ольговка стала победительницей в творческом конкурсе. Её рисунок защитника Отечества выставлен в коллаже Музея Победы (г. Москва).

София Пешкова показала собирательный образ всех лётчиков, погибших за Родину. И ее работа стала победила.

«Ребята со всей Липецкой области вложили душу и сердце в работы, посвященные защитникам Отечества и всего многонационального народа нашей страны. Хочу поблагодарить их за участие», — сказал руководитель филиала фонда Андрей Поляков, который награждал лучших юных художников нашего региона, вручая им сертификат в один из магазинов для творчества и билет в развлекательный центр.

— Я, честно говоря, не ожидала, что моя работа будет так высоко оценена, — признаётся София Пешкова, ученица 9-го класса. — Сначала позвонили моей маме и сообщили о результате. Для нашей семьи это был настоящий праздник! Спасибо большое моему педагогу по изобразительному искусству Ирине Александровне Кочетковой, она преподаёт ИЗО у нас в гимназии, и к ней я четвёртый год хожу на занятия по живописи в школу искусств. Именно учитель предложила поучаствовать в акции.

Школьница рассказала, что на рисунке изобразила воина в форме лётчика. Это собирательный образ всех пилотов, погибших за Родину. В портрете старалась передать лучшие качества защитника Отечества. И, судя по результату, у нашей землячки это хорошо получилось. Теперь её мечта — посетить Музей Победы в Москве.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

89 – регионов охватила Всероссийская акция «Нарисуй защитника Отечества»;

1409 – рисунков отобрала экспертная комиссия для коллажа, который представлен в экспозиции «Zаветам Vерны» в Музее Победы в столице.

1 – работа в этом коллаже сделана Софией Пешковой.