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В помещении МБОУ средняя общеобразовательная школа №5 г. Грязи состоялся чемпионат Липецкой области среди муниципальных образований (блиц).

Участниками соревнований стали 46 шахматистов из 9 муниципалитетов региона: г. Липецк, г. Елец, Грязинский, Липецкий, Добринский, Добровский, Измалковский, Усманский, Елецкий районы.

Вместе с профессиональными шахматистами в борьбе за победу принимали участие юные спортсмены и ветераны шахмат.

По результатам турнира чемпионом региона стал Заур Дзантиев (Грязинский район), на втором месте Арсений Букатин (г. Липецк). Замыкает призовую тройку Евгений Размолодин (Добровский район).