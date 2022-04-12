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Лучшее школьное лесничество Липецкой области наградили в Стегаловке

4 часа назад
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В средней школе села Стегаловка Долгоруковского района прошло награждение школьного лесничества «Берендей».

Ребята победили в конкурсе «Лучшее школьное лесничество Липецкой области», заняв первое место.

Руководителя школьного лесничества наградили почетной грамотой.

На награждении присутствовали: заместитель главы администрации Долгоруковского района Востриков Игорь Егорович, директор ОКУ «Тербунское лесничество» Тишенин Николай Тихонович, начальник отдела образования Долгоруковского района Самсонова Лариса Юрьевна и директор школы — Уразов Александр Александрович.

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