В средней школе села Стегаловка Долгоруковского района прошло награждение школьного лесничества «Берендей».
Ребята победили в конкурсе «Лучшее школьное лесничество Липецкой области», заняв первое место.
Руководителя школьного лесничества наградили почетной грамотой.
На награждении присутствовали: заместитель главы администрации Долгоруковского района Востриков Игорь Егорович, директор ОКУ «Тербунское лесничество» Тишенин Николай Тихонович, начальник отдела образования Долгоруковского района Самсонова Лариса Юрьевна и директор школы — Уразов Александр Александрович.