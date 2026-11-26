В Липецкой области стартовал региональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2027». Победитель получит возможность представить регион на всероссийском уровне.

Педагогам предстоит подготовить видеовизитку, провести открытый урок и мастер-класс, представить свои методики преподавания и пройти профессиональное интервью.

Впервые в конкурсе смогут принять участие студенты. Для будущих педагогов открыли отдельную номинацию «Будущее родной словесности». Им предстоит провести урок и пройти педагогическое интервью.Подать заявку можно до 20 декабря 2026 года на сайте конкурса. Видеовизитки принимаются до 12 января, а очные испытания пройдут в январе–феврале 2027 года.

«Родной язык и литература — важная часть нашей культуры и истории. От учителей во многом зависит, насколько интересно дети будут знакомиться с этим наследием. Хорошо, что конкурс даёт возможность проявить себя не только опытным педагогам, но и студентам, которые только готовятся прийти в школу. Желаю всем участникам успехов», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.