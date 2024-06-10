Заключительный третий тур публичного конкурса средних медицинских работников на звание «Лучшая медицинская сестра – 2024» прошел в Областном центре культуры, народного творчества и кино. По итогам всех испытаний первое место заняла медицинская сестра Липецкого областного онкологического диспансера Олеся Числова. Второе место досталось Ирине Карповой – медицинской сестре Липецкой районной больницы. Третье – у Виктории Боковой – медсестры Липецкой областной клинической инфекционной больницы. Лауреаты награждены благодарственными письмами и поощрительными выплатами в размере 75 тысяч, 60 тысяч и 45 тысяч рублей.

Конкурс на звание «Лучшая медицинская сестра» проводится с 2000 года. До 2010 года он проходил через год, после – ежегодно. Конкурс включает три тура: решение тестовых задач (не менее 50), демонстрация практических навыков на фантоме, творческий конкурс. К участию допускаются специалисты с медицинским образованием по специальности «сестринское дело», занимающие должности медицинских сестер в учреждениях здравоохранения региона и имеющие стаж работы по специальности не менее 3 лет.