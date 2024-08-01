Центр циркового искусства «НИКА» Областного центра культуры, народного творчества и кино стал лауреатом в номинации «Лучшая детская цирковая студия 2023 года» Международной профессиональной цирковой премии «ПРИЗНАНИЕ». Масштабное цирковое шоу и торжественная церемония награждения состоялись 30 июля на манеже Большого Московского цирка.

Липчане выступили с разноплановым номером на одном манеже вместе с профессиональными циркачами: известным итальянским клоуном Дэвидом Ларибле, акробатами на подкидных досках под руководством Алексея Зарипова, дрессировщиками Сергеем Стрелецким и Ольгой Ван-Юли с обезьянами, Вергине Акопян с верблюдами.

«Даже участие в таких крупных программах – уже большое достижение. А победа – это подтверждение высокого мастерства. Наши юные циркачи молодцы. Хорошо потрудились, чтобы доказать, что они лучшие. Спасибо вам за то, что делаете свой вклад в узнаваемость Липецка и липецкой земли», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Международная премия «ПРИЗНАНИЕ» – единственная профессиональная премия, которая присуждается широкому кругу творческих работников за профессиональные достижения в создании и воплощении произведений циркового искусства. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На премию было подано 150 заявок, победителей определили в 13 номинациях. В состав жюри вошли братья Запашные, Дмитрий Куклачёв, Сергей Беляков, Юрий Дуров.