Лучшие архитектурные решения назвали в Липецкой области

Итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшее архитектурное произведение подвели в Липецкой области.

В этом году на соискание премии в семи номинациях было заявлено 25 объектов, введенных в эксплуатацию за прошедший год.

Оценку проектам давало компетентное жюри, в состав которого вошли эксперты строительной отрасли, ведущие архитекторы региона, а также приглашенные специалисты: заместитель председателя Правительства Воронежской области, вице-президент Союза архитекторов России Константин Кузнецов и руководитель архитектурного бюро ПАСП Андрей Тютерев.

В номинациях «Многоквартирные дома» и «Малоэтажные дома и индивидуальное жилищное строительство» представили жилые комплексы Липецка, Ельца, Доброго и Гориц. Среди объектов социального назначения жюри рассматривали мультиформатное пространство в Парковых кварталах, торговый центр «Суббота», школу в микрорайоне Взлетный и здание автостоянки в Липецке. Также в этом году заявки поступили в номинациях «Реставрация и реконструкция зданий и сооружений», «Благоустройство», «Культовые здания и сооружения». В рамках конкурса свежим взглядом на знакомые многим пространства поделились студенты. Они представили концепцию развития Каменного Лога в Липецке, дизайн-код центра Мичуринска и другие проекты. Всего – пять работ.

Лучшим реализованным проектом в номинации «Многоквартирные жилые дома» признан ЖК «Эльта». Серебряные дипломы получат проект жилых зданий с объектами соцкультбыта в Романово и ЖК «Триумф» в Липецке, бронзовый – ЖК «Коллекционер» в областном центре. Среди общественных зданий социального и культурного назначения и административных зданий лучшим стал проект «Мультиформатное пространство в поле». Серебряный диплом получит торговый центр «Суббота», бронзовый – школа в микрорайоне Взлетный. Высшей награды за лучшее благоустройство удостоены «Парковые кварталы». Серебро у Царькова родника в селе Поддубровка, бронза досталась ЖК на Игнатьева. Особых дипломов за участие удостоены Коттеджный поселок «Горицыно», Православный храм Митрофана и Тихона и здание Росунимеда.

Победителем среди студенческих работ стала концепция развития Каменного Лога в Липецке. Серебро у проекта дизайн-кода центра Мичуринска. Бронза досталась стратегии развития микрорайона Заречье в Мичуринске.

«Дома, учреждения, общественные пространства должны делать наши города и села не просто более удобными и функциональными, но и украшать их облик. Нужно уделять особое внимание архитектуре и эстетической составляющей проектов», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.