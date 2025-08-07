Лучшие архитектурные решения выбрали в Липецкой области

Подведены итоги смотр-конкурса «Золотая капитель» на лучшее архитектурное произведение, созданное и введенное в эксплуатацию в 2024-2025 годах в Липецкой области. Награды победителям вручили в канун профессионального праздника – Дня строителя.

В шести номинациях жюри оценило 23 объекта. В категории «Многоквартирные дома» и «Малоэтажные и блокированные дома» представили жилые комплексы «Инстеп. Механизаторов», «Парус», «Парковые кварталы» и другие. Среди объектов социального назначения рассматривались поликлиника и школа в микрорайоне Елецкий Липецка, новый корпус школы в Лебедяни и корпус Геронтологического центра в Введенке Липецкого округа. В номинации «Административные здания» соревновались концертный зал «Казаки России» и садовый центр в Новоселкино. В номинации «Благоустройство» представили три работы: скверы в городе Грязи и дворовую территорию ЖК «Инстеп. Механизаторов». Самой широкой стала студенческая номинация – в ней представили восемь концепций развития, в том числе рекреационных зон в Хлевном, Мариинского завода, квартала улиц Гагарина – Пионерская – 30 лет Октября в Липецке.

Лучшим реализованным проектом в номинации «Многоквартирные жилые дома» признан ЖК «Парус». Серебряный диплом получит комплекс «Инстеп. Механизаторов», бронзовый – ЖК «Весна». Среди малоэтажных и блокированных жилых домов лучшим стал проект «Парковые кварталы». Среди объектов социального назначения лидер – поликлиника в микрорайоне Елецкий в Липецке. Серебряный диплом получила школа в Елецком. Высшей награды как административное здание удостоен концертный зал «Казаки России». Лучшим реализованным проектом благоустройства признан ЖК «Инстеп. Механизаторов». Серебряный диплом достался скверу на улице Советской в Грязях. Бронзовый – скверу новорожденных в Грязях.

Победителем среди студенческих работ стала стратегия формирования исторической зоны бывшего липецкого Мариинского завода и сквера в левобережном округе Липецка. Серебро у проекта развития квартала с сохранением исторической застройки и архитектурного наследия центра Липецка. Бронза досталась концепции реновации рекреационной зоны «Молодежный парк» в Хлевном.

«Дома, учреждения, общественные пространства должны делать наши города и села не просто более удобными и функциональными, но и украшать их облик. Нужно уделять особое внимание архитектуре и эстетической составляющей проектов», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.