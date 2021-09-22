Итоги областного конкурса «Библиотека года-2021» подведены в библиотеке на Кузнечной, сообщает региональное управление культуры и туризма. Темой профессионального состязания в этом году стала «Современная библиотека для современных людей». Конкурсанты размышляли, какой должна быть библиотека нового поколения, что она может дать читателю, как должны измениться ее ресурсы, персонал, услуги и пространство.

За победу боролись муниципальные библиотеки со всего региона. Они представили более тридцати работ в четырех номинациях. В номинации «Библиотека – пространство свободного общения» лучшей стала модельная военно-историческая библиотека им. М. В. Водопьянова ЦБС г. Липецка. Победителем в номинации «Библиотека – онлайн. Дистанционное обслуживание» признана Измалковская центральная библиотека им. В. Дрокиной. В номинации «Мир библиотеки – для ребенка: Успешные практики» первое место занял Детский отдел Лев-Толстовской ЦБС. Обладателем главной награды в номинации «Идеи для модельной библиотеки» стала Березнеговатская сельская библиотека Добринской ЦБС. Авторы лучших проектов во всех номинациях получили дипломы и ценные призы.

В рамках конкурса также подвели итоги «Образовательного профессионального БИБЛИОмарафона» Липецкой областной детской библиотеки. Проект стартовал весной при поддержке Фонда Михаила Прохорова. Его финалом стал профессиональный «Фестиваль БИБЛИОидей». Библиотекари, представившие лучшие практики, получили призы.

«Литература, искусство, творчество, культурное наследие – это то, что в первую очередь объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Роль культуры для мирового сообщества сегодня очень важна, потому что она объясняет многое гораздо лучше, чем политические комментарии и телевизионные репортажи».