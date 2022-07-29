В первый день проведения «Липецкого триатлона» 27 августа Зелёный остров станет не только спортивным, но и музыкальным центром. Лучшие джазовые коллективы нашей страны объединятся в одном большом фестивале, чтобы отпраздновать 100-летие джаза в России. Концертная часть начнётся в 17:00 и продолжится до глубокой ночи, сообщает региональное управление культуры и туризма.

«Такие события делают культурную жизнь региона богаче, дают возможность зрителям услышать лучшие коллективы. Уверен, что этот прекрасный музыкальный праздник пройдет на высоком уровне, а жители и гости Липецкой области получат незабываемые эмоции», – считает губернатор Игорь Артамонов.

В этот день на эстраде острова выступит Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Коллектив воскрешает золотую джазовую эпоху 1920-40 годов. В составе оркестра — молодые талантливые музыканты, выпускники известных российских музыкальных вузов, лауреаты фестивалей и конкурсов. Оркестр Петра Востокова выступает в самых престижных залах столицы, в том числе в Большом зале Московской консерватории.Также в программе — Даниил Крамер и джаз-бэнд с программой «Musica latina», солистка Юлиана Рогачёва. Даниил Крамер представляет восходящую звезду российского джаза, обладательницу премии «Триумф» Юлиану Рогачеву. На знаменитом джазовом фестивале в Монтрё она стала первой россиянкой, удостоенной звания лауреата.

Кроме того, на Зелёном острове выступят Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew. Это основной проект Вадима Эйленкрига, с которым музыкант гастролирует и пишет альбомы. Зрители услышат джаз-бэнд Сергея Жилина «Фонограф». Сергей Жилин — пианист, дирижер, бэнд-лидер, аранжировщик, композитор и педагог. Его в нашей стране знает каждый благодаря участию его оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» в самых рейтинговых музыкальных проектах Первого канала: «Две звезды», «Достояние Республики», «Голос», «Голос. Дети» и «Голос 60+». Также зрители насладятся творчеством участницы третьего сезона проекта «Голос» Мариам Мерабовой.