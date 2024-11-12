Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию в России 11 ноября Дня экономиста, состоялось в правительстве Липецкой области. Заместитель губернатора региона Сергей Курбатов вручил награды лучшим представителям профессии – специалистам управления экономического развития Липецкой области, работникам экономических служб муниципальных образований, Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, а также предпринимателям, которые своей работой вносят вклад в социально-экономическое развитие региона. В частности, Благодарность губернатора Липецкой области получили генеральный директор ООО «Кружевной край» Екатерина Борисова и генеральный директор ООО «Елецкие кружева» Мария Карлина.

«Липецкая область регулярно демонстрирует высокие результаты. Например, в текущем году проект управления экономического развития «Кадры для региона» победил во Всероссийском конкурсе. Мы вступили в пилотный проект Агентства стратегических инициатив по внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий. По итогам 9 месяцев 2024 года Липецкая область заняла 1 место в ЦФО и РФ по доле самозанятых, получивших меры поддержки. Лучшие практики Липецкой области презентованы на федеральном уровне для тиражирования в других регионах. И это лишь часть наших достижений», – отметил Сергей Курбатов.