Посвященная Дню экономиста торжественная церемония награждения лучших липецких специалистов в этой сфере состоялось в преддверии профессионального праздника в областном центре. Героев дня поздравил первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

«В условиях, в которых наша страна находится последние несколько лет, наверное, невозможно не заметить вклада всех тех, кто работает в сфере экономики. Сложившаяся ситуация заставляет вас еще внимательнее смотреть на каждую деталь, учитывать риски. Но то, как вы справляетесь с трудностями, говорит только об одном – экономисты Липецкой области настоящие профессионалы. Поздравляю вас с праздником и желаю идти только вперед», – сказал Александр Рябченко.

Лучшие представители сферы экономики к профессиональному празднику, который отмечается 11 ноября, получили заслуженные награды. Так, почётным знаком «Во славу земли Липецкой» отмечен индивидуальный предприниматель Александр Голотвин. Он внес большой вклад в развитие внутреннего и въездного туризма в Липецкой области. В его археологическом парке под Ельцом развивают детский отдых, событийные фестивали, интерактивные программы и патриотическое воспитание. Также были вручены почётные грамоты, благодарности губернатора Липецкой области и благодарственные письма правительства региона.

Поздравить экономистов пришли и предприниматели. Самозанятые представили на выставке-ярмарке товары ручной работы – свечи, бижутерию, игрушки, аксессуары, предметы интерьера, вещи из кожи, гипсовые скульптуры, подарочные наборы, сообщили в управлении экономического развития Липецкой области.