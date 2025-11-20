Лучшие экономисты района отмечены наградами

11 ноября в России отмечался День экономиста. По этому поводу в малом зале администрации Добринского района прошла торжественная церемония награждения лучших представителей экономического блока ряда организаций и предприятий муниципалитета. По поручению главы Добринского района Александра Пасынкова эту почетную миссию выполнила его заместитель Галина Демидова.

В самом начале она зачитала поздравительный адрес от заместителя губернатора Липецкой области Сергея Курбатова, курирующего экономический блок в правительстве региона.

— Профессия экономиста очень важна для всех нас, — сказала Галина Михайловна в своей поздравительной речи, — как тот надежный фундамент, на котором строится благополучие сел и деревень нашего района. Пусть ваш аналитический ум всегда находит оптимальные решения, а профессионализм помогает достигать высочайших результатов. Пусть каждый ваш расчет будет точным, а каждое финансовое решение — успешным. А ваш вклад в развитие экономики и благосостояние нашего района всегда будет оценён по достоинству.

Почетные грамоты за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм получили экономист гимназии с. Ольговка Елена Ерохина, старший экономист отдела образования администрации Добринского района Раиса Михалева, начальник отдела кооперации и малого бизнеса комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского района Надежда Юрикова, начальник финансово-экономического отдела ГУЗ «Добринская ЦРБ» Юлия Черных и главный специалист финансово-экономического отдела районной больницы Сергей Нестеров.

А чуть ранее в правительстве Липецкой области чествовали лучших экономистов региона. Среди награжденных есть фамилии добринцев. Благодарственным письмом правительства Липецкой области была отмечена главный специалист-эксперт по труду и занятости администрации Добринского района Надежда Михалева.

«От работы экономистов во многом зависит эффективность управления, развитие территорий и, в конечном счете, благосостояние людей. Выражаю искреннюю признательность за ваш труд, компетентность и ответственное отношение к делу», — обратился к специалистам губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем поздравлении с профессиональным праздником.