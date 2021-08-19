Художники из центральных регионов России приедут в Липецкую область на пленэр «Над Быстрой Сосной». Он пройдёт в Ельце. Впервые организатором выступает Елецкий государственный колледж искусств имени Т.Н. Хренникова, сообщает региональное управление культуры и туризма.

В этом году в Липецкую область приедут члены Союза художников России и одновременно преподаватели профессиональных образовательных учреждений, ведущие живописцы регионов ЦФО. Участники пленэра приступят к работе 20 августа. Их вниманию будут предложены исторические места древнего Ельца. Творческим руководителем проекта назначен заслуженный художник России Виктор Орлов. Липецкую область представит Виктор Микитюк. Пленэр продлится до 27 августа. Созданные за это время произведения будут отобраны для выставок в Ельце, Липецке и Москве.

Липецкий пленэр – масштабная долгосрочная программа, направленная на поддержку и развитие изобразительного искусства, рассчитанная на 20 лет. Всего в нём приняли участие более 300 художников Центрального федерального округа, написано свыше 2,5 тысячи картин.

«Культурная жизнь Липецкой области разнообразна и интересна. Подобные проекты ещё больше усиливают интерес к искусству, делают культурную сферу региона богаче и ярче», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.