Награждение победителей двух областных конкурсов «Инженер года-2021» и «Изобретатель и рационализатор года-2021» состоялось сегодня в администрации Липецкой области. Лауреатов поздравил заместитель главы региона Сергей Курбатов.

«Ваши проекты впечатляют и имеют большое значение для региона. По некоторым экономический эффект измеряется в сотнях миллионов рублей. Это несёт большую практическую пользу для наших предприятий. Очень достойный результат и абсолютно заслуженные премии», – сказал Сергей Курбатов, поздравляя собравшихся.

В конкурсе «Изобретатель и рационализатор года» были определены победители в шести номинациях, посвящённых металлургии, стройиндустрии, тепло- и электроэнергетике, экологии, машиностроению и автоматизации производства в сельскохозяйственном производстве и перерабатывающей промышленности, организации управления промышленным производством.

Областной публичный конкурс «Инженер года» традиционно проводился в двух категориях – «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры». В особо значимых для экономики региона номинациях «Металлургия и горнодобывающая промышленность», «Машиностроение и металлообработка», «Энергетика. Энергосбережение» присуждены по две премии. В остальных номинациях определялось по одному победителю. По итогам рассмотрения и обсуждения работ 18 человек были признаны победителями.

«Регион придерживается курса на внедрение инноваций и применение бережливых технологий в разных сферах. У нас большая потребность в таких специалистах. Будем продолжать оказывать им поддержку и совместными усилиями развивать Липецкую область», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.