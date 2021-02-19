Награждение победителей сразу двух конкурсов состоялось в администрации Липецкой области. В торжественной обстановке были названы имена лучших инженеров, изобретателей и рационализаторов региона.

Конкурс «Инженер года» проводится в двух категориях: среди молодых специалистов до 30 лет включительно и среди профессиональных инженеров, работающих не менее пяти лет. На конкурс было представлено 37 работ. В особо значимых для экономики региона номинациях «Металлургия и горнодобывающая промышленность», «Машиностроение и металлообработка», «Энергетика. Энергосбережение» присудили по две премии. В остальных номинациях определили по одному победителю. Всего премиями отмечены 14 человек. В конкурсе «Изобретатель и рационализатор года» лучшими признаны шесть человек.

Победителей поздравил заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов. «За три года количество участников этих конкурсов выросло вдвое. Это отличный показатель. Причём растёт не только количество, но и качество предлагаемых идей, вовлекается широкий круг предприятий. Уверен, что ваши идеи будут способствовать не только росту потенциала отдельных компаний, но и в целом экономики региона», – сказал Дмитрий Аверов.

«Победа в этих конкурсах – это ещё одно подтверждение большого профессионализма участников. Такие специалисты востребованы у работодателей и очень нужны предприятиям Липецкой области», – считает глава региона Игорь Артамонов.