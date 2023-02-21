Итоги областных конкурсов «Изобретатель и рационализатор года» и «Инженер года» за 2022 год сегодня подвели в правительстве региона. Дипломы победителям вручил вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов, который отметил важность инновационной и рационализаторской деятельности.

«Это особенно важно, поскольку сейчас в регионе стартовали крупные инновационные проекты, для реализации которых нужны не только кадры, но и технологии. Кроме того, в современных условиях для нашей страны стратегически важно научиться импортозамещению во множестве отраслей. Это широкое пространство для деятельности инженеров и изобретателей. Как показывает практика, с поставленной задачей они справляются. Регион продолжает выпускать практически весь ассортимент продукции, который производился ранее, несмотря на беспрецедентное санкционное давление», – отметил Сергей Курбатов.

Конкурс «Изобретатель и рационализатор» проводился по пяти номинациям – от металлургии, энергетики, строительства, сельского хозяйства до менеджмента, экологии и утилизации отходов. В каждой был назван победитель, чьи разработки имели ощутимый экономический эффект без негативных последствий для производства, персонала и окружающей среды.

Инженеров года выбирали в двух возрастных категориях – среди специалистов до 30 лет и среди тех, чей стаж на инженерных должностях составляет более 5 лет. Номинаций тоже было несколько. Это «Металлургия и горнодобывающая промышленность», «Машиностроение и металлообработка», «Энергетика. Энергосбережение», «Химия», «Сварка», «Легкая промышленность», «Экология и мониторинг окружающей среды», «Организация управления промышленным производством», «Менеджмент качества». Победители конкурсов получили дипломы и денежные премии.

«Думать о модернизации производства – задача каждого руководителя. Радует, что липецкие бизнесмены это понимают. Это видно по тому факту, что конкурсы среди специалистов, которые работают над тем, как сделать предприятия более продвинутыми и инновационными, с каждым годом становятся все популярнее», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.