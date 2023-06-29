Лучших работников сферы кооперации наградили в канун профессионального праздника. В большом зале правительства приветствовали представителей из всех районов и поблагодарили за труд и вклад в развитие торговли и сельского хозяйства. Продукцию кооперативов жители региона любят и ценят. Ярмарки с товарами местных производителей всегда собирают и продавцов, и покупателей. Еще одно направление работы — выездная торговля в отдаленных селах Липецкой области. Там сейчас работает 238 торговых точек, в них можно купить продукцию 60 тысяч продавцов-держателей личных подсобных хозяйств.

«Сегодня как никогда мы понимаем возросшую роль торговли. Ее важность и значимость как для экономики региона, так и для обеспечения наших жителей продукцией, поддержки местных производителей. Хочу поблагодарить каждого из вас, вы не просто справляетесь, а справляетесь хорошо. Растите и развивайтесь дальше», — поприветствовал собравшихся вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов.

Награды от губернатора региона, правительства и областного совета вручали сегодня руководству кооператива области, продавцам, водителям, заведующим магазинов, поварам.

«Кооперативы Липецкой области — очень важное звено в экономике региона. Мы ценим труд каждого в этой отрасли и стараемся ее поддерживать. Обеспечение сотрудничества и рынков сбыта — одна из задач, которая стоит перед нами сегодня», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За прошедшие пять лет в области проводилась поддержка кооперативной торговли. За это время товарооборот с населением и крестьянско-фермерскими хозяйствами составил почти 700 млн рублей.