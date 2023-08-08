Региональный этап конкурса «Лучший лесной пожарный 2023» состоялся сегодня в Липецке. В соревнованиях приняли участие семь сотрудников областного Лесопожарного центра от 19 до 47 лет.

Как сообщили в управлении лесного хозяйства региона, на первом этапе участники соревнований прошли лесопожарную полосу препятствий с преодолением наклонных бревен и перекладин, переходом по бревну и по столбикам, демонстрацией работы с ранцевым огнетушителем и с пожарной автоцистерной. На втором этапе оценивалась физическая подготовка. Участники соревнований отжимались, подтягивались на перекладине и бегали по пересеченной местности с отягощением – наполненным водой ранцевым огнетушителем весом около 20 килограммов.

«По итогам двух этапов третье место занял самый юный участник – 19-летний Даниил Ретюнских, представлявший лесопожарную станцию Усмани, на втором месте – сотрудник лесопожарной станции 3-го типа из Липецка Павел Смольянинов. Победителем стал самый опытный участник – 47-летний Виталий Дробышевич, также выступавший за липецкую лесопожарную станцию 3-го типа», – рассказали в управлении лесного хозяйства. Там уточнили, что Виталий уже был победителем конкурса в прошлом году и представлял Липецк на всероссийском состязании. В сентябре он также отправится на федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный 2023» с международным участием, который пройдет в Московской области.

«В Липецкой области уже несколько лет нет лесных пожаров. Достигнуть такого показателя удалось за счет комплекса своевременно принимаемых мер, и в том числе – слаженной и компетентной работы лесных пожарных. Уверен, что победитель регионального конкурса достойно представит наш регион на всероссийских соревнованиях», – отметил губернатор Игорь Артамонов.