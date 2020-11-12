Лучшие липецкие компании получат премии администрации региона по качеству

Ежегодно во второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества, учрежденный в 1989 году по инициативе Европейской организации качества и поддерживаемый Организацией объединенных наций. Лучшие компании Липецкой области награждаются премией администрации региона по качеству.

В 2019 году было представлено 22 заявки, 17 из которых отобраны и допущены ко второму туру. Вместе с оценкой условий труда и работой по внедрению сертификации систем менеджмента организации качества особое внимание эксперты уделяли лидирующей роли руководства в работе по повышению качества (продукции, услуг, образования и т.д.). Лауреатам конкурса вручается символ качества, диплом победителя и денежная премия в размере 100 тысяч рублей. Дипломанты конкурса получают диплом и денежную премию в размере 25 тысяч рублей.

«В регионе целенаправленно ведется работа по стимулированию предприятий и организаций к модернизации и совершенствованию системы менеджмента качества, оказывается государственная поддержка», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Традиционно в рамках празднования Всемирного дня качества проводятся деловые мероприятия, которые подчеркивают важность непрерывного повышения качества продукции и услуг для устойчивого развития общества и государства. В этом году главным национальным деловым событием в мире качества стал онлайн-форум «Всемирный день качества – 2020». Организаторами форума выступили Минпромторг России, Роскачество, Росстандарт и Росаккредитация.

Ключевыми спикерами форума стали председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Бепрозванных, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев. В онлайн-форуме приняли участие и сотрудники управления инвестиций и инноваций Липецкой области.

Цель форума – обсуждение и популяризация лучших практик повышения качества и эффективности бизнес-процессов в различных отраслях. День качества стал площадкой для открытого диалога власти, производителей, торговых сетей и, конечно же, потребителя, который своим выбором во многом формирует рынок. Это не просто профессиональный праздник отделов качества – специалистов из этой малорекламируемой, но очень востребованной области. День качества позволяет еще раз поднять вопрос формирования в России экономики доверия. Этот праздник дает возможность производителям рассказать о качестве выпускаемых товаров или услуг, а потребителям – выразить благодарность профессионалам за качественно выполненную работу.