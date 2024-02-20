Чемпионат и первенство Липецкой области по плаванию среди юношей и девушек 14-15 лет пройдут 20-22 февраля в плавательном бассейне Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Заплывы пройдут на дистанциях 50, 100, 200, 400, 800 и 1500 метров.

Соревнования являются отборочными для участия в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа, которые состоятся в марте в Обнинске (Калужская область). Также по результатам состязаний будут сформированы спортивные сборные команды Липецкой области для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях. «Жители региона любят плавание. Это один из самых популярных в Липецкой области видов спорта», – отметил губернатор Игорь Артамонов.