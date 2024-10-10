Липецкая область принимает участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая открылась сегодня в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве. Возглавляет делегацию заместитель губернатора региона Илья Карлин.

На липецком стенде можно увидеть кондитерские, хлебобулочные, молочные, колбасные изделия, соки, напитки, джемы, тепличные овощи, растительные масла, кофе, сыры, сахар, детское питание. По многим позициям область входит в топ-5 в России. Всего свою продукцию представили 17 предприятий региона.

«Выставка «Золотая осень» – важное событие в аграрной жизни страны, где не только демонстрируются достижения сельского хозяйства, но и обсуждаются перспективы развития отрасли. Это деловая площадка, где наши аграрии обмениваются опытом с коллегами, что, безусловно, положительно сказывается на развитии агропромышленного комплекса», – отмечает губернатор липецкой области Игорь Артамонов.

На «Золотой осени» представлены современные образцы сельхозтехники, лучшие породы животных, достижения регионов, продукция для агробизнеса и многое другое. Запланированы круглые столы, дискуссии и сессии. В повестке – результаты и перспективы развития растениеводства, селекции, животноводства, ветеринарии, аграрной науки и образования, сельских территорий, фермерства, цифровизации, экспорта АПК и других направлений. Центральным событием станет пленарное заседание, посвящённое планам развития отрасли до 2030 года. Оно пройдёт 10 октября.

Представители делегации Липецкой области примут активное участие в деловой программе. На форуме «Женщины в АПК» 11 октября обсудят вопросы профессионального роста и реализации личностного потенциала женщин, занятых в сельском хозяйстве. Под эгидой РАН состоится форум «Научное обеспечение продовольственной безопасности в условиях новых вызовов», где обсудят повышение эффективности научных исследований, подготовку кадров, развитие селекции, генетики и биотехнологий.