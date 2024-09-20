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Лучших машиностроителей Липецкой области чествовали 19 сентября в зале Областного центра культуры, народного творчества и кино в Липецке. 27 специалистов отрасли наградил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.

Награды Минпромторга России получили 12 человек, начальнику технологического передела основного производства компании «Ай Эйч Пи Апплаенсес» Андрею Старшинову присвоено звание «Почётный машиностроитель РФ». Восьми труженикам вручили грамоты губернатора Липецкой области, ещё семерым — грамоты областного Совета депутатов. Среди награждённых — сварщики, слесари, токари, фрезеровщики, контроллёры ОТК и другие специалисты.

«Машиностроение – это одна из ключевых и динамично развивающихся отраслей экономики Липецкой области, — отметил вице-губернатор Сергей Курбатов. — Возрождается Липецкий тракторный завод, развивается производство электромобилей, растут объемы действующих предприятий. Наши учебные заведения увеличивают набор для среднеспециальной подготовки. Липецкий политехнический университет с этого года ввёл 24 бюджетных места для подготовки будущих машиностроителей».

Торжественная церемония награждения приурочена ко Дню машиностроителя, который в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. В этом году праздник выпал на 29 число. День машиностроителя в Липецкой области отметят более 13 тысяч тружеников отрасли.

Наградили в ОЦКНТ и пятерых победителей областного конкурса «Лучший по профессии».