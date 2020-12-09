Лучшие молодые ученые Липецкой области получат премию им. С.Л. Коцаря

Ежегодно вручается восемь премий, причем три – студентам. Размер вознаграждения – 25 тысяч рублей.

Вопрос о присуждении премии имени С.Л. Коцаря за 2020 год сегодня рассмотрел комитет по науке и образованию облсовета.

Премия учреждена в честь учёного-металлурга, экс-ректора Липецкого государственного технического университета Сергея Коцаря. Её соискателями могут быть преподаватели, аспиранты, научные и инженерно-технические сотрудники, врачи образовательных и научных медицинских учреждений, а также предприятий Липецкой области в возрасте до 35 лет, а также студенты вузов до 25 лет включительно.

При этом они должны быть авторами научных работ в области естественных, технических, гуманитарных и экономических наук, либо авторами новых образовательных, медицинских и производственных технологий, учебников, учебных пособий и научно-методических разработок.

Список кандидатов на получение данной награды будет вынесен на утверждение предстоящей 49-ой сессии.