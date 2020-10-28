Лучшие муниципалитеты Липецкой области получат премии

Муниципальные образования субъектов РФ, в том числе Липецкой области, ставшие лауреатами Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», получат дополнительные средства на развитие из федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщили в управлении экономического развития Липецкой области.

В числе 30 победителей Липецкая область впервые представлена сразу тремя муниципалитетами. Город Липецк и Поддубровское сельское поселение Усманского района в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» получат дотации в объеме 30 и 10 млн рублей соответственно, а Становлянское сельское поселение в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» – 25 млн рублей.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Его цель – выявление и распространение наиболее успешного управленческого опыта. Помимо дотаций лауреаты получают дипломы Правительства России, а по итогам конкурса выпускается сборник с разбором лучших практик.

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Это требует большой работы с населением области. Важно, чтобы жители заботились о своей малой родине и предлагали интересные идеи, которые можно широко тиражировать в других населенных пунктах», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.