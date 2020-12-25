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Лучшие начинающие фермеры, семейные фермы и сельхозкооперативы Липецкой области получили награды

4 часа назад
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В рамках 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2020» проведены отраслевые конкурсы среди грантополучателей 2015-2019 годов:

«Лучший начинающий фермер»
«Лучшая семейная ферма»
«Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив».

За достижение высоких показателей награждены:

Семейная животноводческая ферма Букарева А.А. (Становлянский район) – золотой медалью и дипломом (производство и переработка продукции животноводства);

Начинающий фермер Ростомян С.А. (Добровский район) – золотой медалью и дипломом (производство продукции животноводства);

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Липецкие овощи» (Становлянский район) – золотой медалью и дипломом (переработка овощей для оптовой и мелкооптовой реализации);

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Замартыновский» – серебряной медалью и дипломом (производство, переработка и реализация молока);

Семейная животноводческая ферма Крюковой Д.Н. – бронзовой медалью и дипломом (производство и переработка продукции животноводства);

Семейная животноводческая ферма Лазаревой Н.А. – бронзовой медалью и дипломом (производство продукции животноводства).

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