Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Липецкие овощи» (Становлянский район) – золотой медалью и дипломом (переработка овощей для оптовой и мелкооптовой реализации);

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