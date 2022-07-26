Конкурс мастеров машинного доения коров прошел в Чаплыгинском районе. Он состоялся в Липецкой области в 38-й раз.

«Проведение конкурса стало хорошей традицией, – отметил начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих, открывая мероприятие. – Он помогает определить лучших мастеров нужной и важной профессии – операторов машинного доения коров. Новые подходы и технологии значительно облегчают труд животноводов. Однако с каждым годом к обслуживанию современного оборудования, уходу за животными, использованию кормов предъявляются все более высокие требования».

В отрасли молочного животноводства региона трудятся более 3000 человек, в том числе операторов машинного доения – около 1000. В этом году в конкурсе приняли участие представители 14 хозяйств, которые занимают лидирующее положение в области. В мастерстве состязались 23 участника из 10 районов.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала лучшим животноводам предстояло показать навыки в разборке и сборке доильного аппарата, а также ответить на 20 профессиональных вопросов. Затем в летнем лагере участники на практике продемонстрировали умения в подготовке и доении коров.

Победителей жюри определяло в двух номинациях – «Лучший по профессии среди мастеров машинного доения коров» с выбором абсолютного чемпиона и «Лучший по профессии среди молодых мастеров машинного доения коров». В результате подсчета баллов абсолютным чемпионом среди мастеров машинного доения коров стала Анна Нечепурук из АО «Раненбург-комплекс» Чаплыгинского района. Она с 2015 года трудится в компании, переехав в наш регион из Донбасса. Первое место в номинации «Лучший по профессии среди мастеров машинного доения коров» заняла Ольга Круглых из ООО «Согласие» Измалковского района, второе место – Ольга Кузьмина из ООО «Агрофирма Трио» Долгоруковского района, третье место – Надежда Бурина из ООО «Агроконсалтинг» Добровского района. В номинации «Лучший по профессии среди молодых мастеров машинного доения коров» чествовали Дениса Красильникова из ООО «КолоСС» Липецкого района, занявшего первое место, Алёну Седову из ООО «Вербиловское» Липецкого района, завоевавшую второе место, и Ольгу Лощину из ОАО «Рощинское» Чаплыгинского района, ставшую третьей в этой номинации. Конкурс в этом году серьезно помолодел. Восемь участников были моложе 35 лет, а самой юной – всего 21 год.

Животноводы Липецкой области постоянно работают над повышением показателей. Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства региона за первое полугодие произвели 127,7 тысячи тонн молока. Повысилась продуктивность коров, выросли среднесуточные привесы крупного рогатого скота. По области надой молока на корову составил 4301 кг, что на 51 кг больше, чем аналогичный показатель прошлого года. Лучшие результаты по молочной продуктивности демонстрируют ООО «АГРОФИРМА ТРИО» – 5616 кг, ООО СХП «Мокрое» – 5220 кг, ООО «Вербиловское» – 5185 кг и ООО «КолоСС» – 5179 кг, сообщили в управлении сельского хозяйства региона. «Профессиональные конкурсы – это замечательная возможность выявить и поощрить мастеров своего дела, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – Такие состязания повышают престиж рабочих профессий, помогают молодежи выбрать жизненный путь».