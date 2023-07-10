Областной конкурс профессионального мастерства операторов по воспроизводству стада крупного рогатого скота пройдет в Чаплыгинском районе 12 июля. В смотре примут участие 22 представителя 14 муниципалитетов Липецкой области.

Конкурс состоится на территории животноводческого комплекса ОАО «Рощинское» в несколько этапов. Сначала участники покажут конкурсной комиссии свои умения в лаборатории, где они будут размораживать семя. Затем продемонстрируют технику осеменения животных. После чего комиссия проверит теоретическую подготовку мастеров и ведение учета и отчетности на пункте искусственного осеменения. Оценивать участников будут в двух номинациях. По итогам конкурса комиссия определит по три победителя в категориях «Лучший по профессии среди операторов по воспроизводству стада» и «Лучший по профессии среди молодых операторов по воспроизводству стада».

Сейчас в Липецкой области работают 70 пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота, в том числе 53 – в сельхозпредприятиях и 17 – для личных подсобных хозяйств. Охват искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях региона составляет 98,5%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 80%. В племенных предприятиях по выращиванию крупного рогатого скота, которых в области сегодня восемь, организовано стопроцентное искусственное осеменение коров.

«Благодаря работе высококвалифицированных специалистов регион не первый год входит в число лучших в стране по надою молока от одной коровы», – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков. Продуктивность дойного стада в крупных и средних предприятиях региона постоянно растет и в 2022 году составила 8523 килограмма молока, в племенных хозяйствах – 9979 килограммов. На лучших молочных комплексах Липецкой области получали до 11235 килограммов молока от одной коровы, уточнили в управлении сельского хозяйства региона.