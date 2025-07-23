Лучшие операторы по воспроизводству стада КРС определены в Липецкой области

Конкурс операторов по воспроизводству стада крупного рогатого скота прошёл в Грязинском районе. Участие приняли 20 специалистов. Участники конкурса должны были показать свои знания и умения. Оценивались участники в двух номинациях: «Лучший по профессии среди операторов по воспроизводству стада КРС» и «Лучший по профессии среди молодых операторов по воспроизводству стада КРС», сообщает региональный минсельхоз.

После подсчета баллов конкурсная комиссия назвала лучшим оператором по воспроизводству стада КРС Ирину Васину из ОАО АПО «Дружба» Грязинского района. Второе место второй раз подряд завоевывает Наталия Шварева, работающая в ООО «Вербиловское» Липецкого округа. Третье место присудили Ольге Гайворонской из ООО «АФ ТРИО» Тербунского района. Среди молодых операторов победителем опять признана Ксения Карасёва, оператор ООО «Агроконсалтинг» из Добровского округа. В 2023 году Ксения также заняла в этой номинации первое место. Второй стала Валерия Нечаевская из ООО «КолоСС» Липецкого округа, третьим – Айдемир Рамазанов из ООО СХП «Мокрое» Лебедянского района. Все участники конкурса получили благодарственные письма и подарочные сертификаты.

«Профсостязания дают стимул совершенствоваться в выбранной специальности, а также позволяют сравнить себя, как специалиста, с коллегами, понять свой уровень профессионализма. Плюс в Липецкой области такие конкурсы почти всегда сопровождаются поощрениями от руководства», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.