Лучших отцов сегодня чествовали в правительстве Липецкой области. Их поздравил и.о. первого заместителя губернатора Липецкой области Александр Рябченко. 25 человек награждены почётным знаком «За верность отцовскому долгу». Среди них работники ПАО «НЛМК», электрики, водители, учитель, работники сельского хозяйства, сотрудники правоохранительных органов, адвокат, священник.

Большинство из награждённых в этом году мужчин многодетные. Самая многочисленная семья у Александра Бардашевича – настоятеля Богоявленского храма села Паниковец Задонского района. С 2023 года, после смерти супруги, один воспитывает семерых детей. По шесть детей в семьях Алексея Осекова из Липецка и Владимира Скрылева из Долгоруковского района. Алексей Николаевич работает в Дирекции ремонтного комплекса ПАО «НЛМК». Кандидат технических наук, автор девяти научных работ и шести патентов на изобретения. Награждён Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли России. Старшие сыновья Алексея Осекова учатся в военных учебных заведениях, а старшая дочь осваивает профессию стоматолога и занимается волонтёрской деятельностью. Дети увлекаются спортом, танцами.

Среди награждённых в этом году отцов пятеро – участники или ветераны специальной военной операции. В четырёх семьях сыновья сейчас выполняют воинский долг на территории Украины, ЛНР, ДНР. «В словах «папа», «отец» заложены очень глубокий смысл и большое значение. Это и кормилец, и защитник, и пример, и опора для каждого из нас. Вы учите дочерей и сыновей быть справедливыми, честными и самостоятельными. Поддерживаете во всех начинаниях, помогаете преодолевать трудности, прививаете доброе и даете уверенность в завтрашнем дне. Особо уважения заслуживают многодетные отцы и те, кто воспитывает детей в одиночку. Липецкая область гордится вами!» – отмечает губернатор Липецкой области сказал Игорь Артамонов.

Почётным знаком «За верность отцовскому долгу» награждаются жители региона, отличившиеся в воспитании своих детей, укреплении семейных традиций, ведущие здоровый образ жизни и дающие пример успешного отцовства. Вместе с почётным знаком вручается областная премия, сейчас её размер составляет 50 000 рублей.Липецкая область стала одним из первых регионов страны, где уделялось особое внимание повышению общественного статуса отца. Первое награждение почётным знаком состоялось в 2008 году. На сегодня этой награды удостоены 450 отцов – включая награждаемых в этом году.