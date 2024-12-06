Чествование победителей и призеров смотр-конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в муниципальных образованиях Липецкой области «Я – патриот» состоялось в правительстве региона. Награды вручили первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко, вице-спикер облсовета Владимир Богодухов и начальник управления молодежной политики области Ксения Казакова.

Областную награду «Я – патриот» за первое место по патриотическому воспитанию среди муниципальных образований региона получил Тербунский район. Лучшим военно-патриотическим объединением в Липецкой области назван клуб «Пост №1» Дома детского творчества «Городской» имени Шмакова города Липецка. Его директор Елена Богомолова стала победителем в номинации «Лучший проект в сфере образования». Звание лучшего наставника по итогам конкурса-2024 заслужила учитель истории и обществознания, руководитель Музея второй Воздушной Армии школы села Завальное Усманского района Ольга Бубнова. А лучшим юнармейским отрядом стал отряд «Русичи» школы села Кузьминские Отвержки Липецкого округа. Победу в специальной номинации «Помощь бойцам СВО и их семьям» присудили команде администрации Липецка. Также наставники молодежи получили региональные награды: благодарности и благодарственные письма, юбилейные медали и почетные знаки «Во славу земли Липецкой».

«Патриотическое воспитание и просвещение сегодня важны как никогда. Это основа формирования гражданского сознания и привязанности к Родине. Общественные объединения, военно-патриотические клубы, движения, активисты, которые вкладывают в эту работу свою душу и время – ваш вклад в укрепление нашего государства неоценим», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.