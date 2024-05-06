Итоги областного публичного конкурса «Сердце отдаю детям» подведены в Липецкой области. В нём участвовали 35 педагогов дополнительного образования. Они состязались в художественной, технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной и туристско-краеведческой номинациях. Конкурсные испытания завершились 24 апреля, после экспертная комиссия подсчитывала набранные участниками баллы.

Победителями стали шесть педагогов. Три – Евгения Козлова, Маргарита Куприна, Александр Горяйнов – работают в Липецке. Лариса Богданова – в Елецком районе, Татьяна Бубнова – в Тербунском районе, Константин Дёмин – в городе Грязи. Для участия во Всероссийском конкурсе им предстоит пройти отбор. Финал федеральных состязаний состоится в Уфе в сентябре 2024 года.

«Такие конкурсы важны не только для повышения престижа профессии, но и для мотивации педагогов к саморазвитию и самосовершенствованию. Участники могут продемонстрировать навыки и умения, обменяться опытом с коллегами, получить обратную связь от экспертов, и как следствие — совершенствовать собственный стиль преподавания. Надеюсь, уровень липецких учителей оценят и на федеральном уровне», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.