Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов наградил победителей федерального конкурса «100 лучших товаров России» и двух региональных конкурсов – по качеству и «Лучшие практики наставничества».

«Конкурсы, проводимые среди предприятий региона, способствуют повышению качества производимой продукции и оказываемых услуг, содействуют росту продаж и продвижению на новые рынки. Мы хорошо отработали этот год. Но нам предстоит еще много сделать и многого добиться», – обратился к собравшимся Сергей Курбатов.

Конкурс «100 лучших товаров России» в этом году проводится в юбилейный 25-й раз. Дипломами «Липецкое качество» отмечена продукция АО «Липецкцемент» и ООО «ЛебедяньМолоко». По итогам федерального этапа право маркировать свою продукцию логотипом «100 лучших товаров России» получили АО «ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ», ООО «АВИКС ГРУПП, ОАО «Боринское», фабрика народного художественного промысла «Елецкие кружева». В номинации «Услуги для населения» дипломантами стали индивидуальный предприниматель Елена Сушкова, занимающаяся химчисткой, и предприятие по сбору и вывозу мусора ООО «ТЭКО-Сервис». Стоит отметить, что предприятие по выпуску газовых аппаратов и котлов ОАО «Боринское» в этом году побеждает в десятый раз. А это означает, что теперь его можно представить на звание «Лидера качества», что является высшим достижением в рамках конкурса «100 лучших товаров России».

Областной конкурс по качеству проводится в 23-й раз. Он оценивает две категории предприятий: с численностью сотрудников до 250 человек и более 250. В этом году дипломантами премии стали ООО «Производственная компания «ЭНЕРКОМ» и филиал ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго». Лауреатами названы ПАО «Грязинский культиваторный завод» и ООО «Бипласт».

Конкурс «Лучшие практики наставничества» проходит среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» с 2019 года. Его цель – поиск талантливых наставников для дальнейшего тиражирования и внедрения их опыта. Конкурс проводится по нескольким номинациям. В области повышения производительности труда первое место присуждено директору по операционной эффективности ПАО «Грязинский культиваторный завод» Виталию Высоцкому. Под его руководством выпуск отдельных видов продукции на предприятии увеличился в 2,7 раза. Второе место у специалиста по обучению персонала ООО «Овощи Черноземья» Татьяны Селивановой, третье – у главного сварщика ООО «Завод металлоконструкций Форвард» Николая Шацких.

В номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении» награжден заместитель главного инженера по научной работе АО «Энергия» Валерий Новосёлов, заместитель управляющего директора ООО «Специализированный застройщик «ОДСК Липецк» Владимира Дятчин, слесарь механосборочных работ ООО ЛОЭЗ «Гидромаш» Павел Антипов. В номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» лучшим признан станочник участка расточно-раскатного ООО «Елецкая внешнеторговая компания» Сергей Петрищев. А в номинации «Наставничество в области прорывных технологий» победа присуждена Владимиру Тушеву, гендиректору ОГУП «Липецкдоравтоцентр» – компании-лидера по ремонту и содержанию автомобильных дорог Липецкой области.

«С каждым годом липецкие предприятия, участвующие в конкурсах, становятся все лучше и лучше. Подобные состязания позволяют не только определить лучшие производства и управленческие практики, но и выявить достойных для получения дополнительной поддержки для расширения выпуска продукции и экспортной политики», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.