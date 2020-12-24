Победители областных публичных конкурсов «Лучшее предприятие розничной торговли», «Лучшее предприятие общественного питания», «Лучшее предприятие бытового обслуживания населения» получили заслуженные награды. Торжественную церемонию награждения провел начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев.

«В этом году сфере потребительского рынка пришлось работать в сложных условиях. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции весной были введены ограничения деятельности предприятий сферы потребительского рынка, требующие перестройки принципов работы. Вы сумели это сделать, и сегодня мы чествуем лучших руководителей предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения», – отметил, поздравляя победителей, Юрий Букреев.

Критериями оценки конкурсантов стали динамика роста оборота розничной торговли, увеличение налоговых платежей, инвестирование средств в развитие предприятия, размер заработной платы, обеспечение безбарьерной среды, повышение профессионального уровня работников, отсутствие нарушений законодательства, регулирующего их деятельность.

«Сфера потребительского рынка и бытового обслуживания – одна из важнейших в жизнеобеспечении населения, отрасль несет большую социальную нагрузку и создает комфортные условия жизни людей», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Лучшее предприятие розничной торговли

В номинации «Лучшее предприятие розничной торговли» сельских поселений»

1 место занял магазин «Продукты «Надежда» ПО «Доброе» Добровский район

(Заведующая магазином – Зайцева Любовь Федоровна)

2 место занял магазин № 7 ТПС ПО «Меркурий»

Тербунский район

3 место занял магазин «Все для дома»

ИП Брежнев Игорь Николаевич Измалковский район

В номинации «Лучшее предприятие розничной торговли» сельских поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов и городских поселений

1 место – магазин «Тожество» ИП Бакланова Ирина Александровна

Данковский район

2 место – магазин ТПС Новозадонское ПО

Задонский район

(Председатель Совета – Путилин Сергей Евгеньевич)

3 место – магазин «Горячий хлеб» Чаплыгинское райПО

Чаплыгинский район

(Директор магазина – Катасонова Надежда Викторовна)

В номинации «Лучшее предприятие розничной торговли» городских округов город Липецк и город Елец»

1 место – универсам «Липка» ООО «Липка»

г. Липецк

(директор магазина – Трухина Ирина Николаевна)

2 место – магазин «Моялино» ООО «Моялино»

г. Липецк

(Неткачева Наталья Владимировна)

3 место – ТД «Пролетарский» ООО «Арго-К»

г. Липецк

(Директор магазина – Титова Юлия Александровна)

Лучшее предприятие общественного питания

1 место – ресторан «Хмель-Хаус» ООО «Хмель-Хаус»

г. Липецк

(Управляющая рестораном – Колосова Анастасия Максимовна)

2 место – кафе «Дон» Хлевенское райпо

Хлевенский район,

(Председатель Совета – Тодуа Мария Александровна)

3 место – кафе «Айсберг» ООО «Айсберг»

Грязинский район

(Директор – Жданова Лариса Николаевна)

Лучшее предприятие бытового обслуживания населения

1 место – салон красоты «Красотка»

ИП Караваева Надежда Владимировна

Тербунский район

2 место – салон «На Большой Дворянской»

ИП Бурова Наталья Алексеевна

Лебедянский район

3 место – салон красоты «Имидж»

ИП Коростелева Ирина Николаевна

Липецкий район