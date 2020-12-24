Победители областных публичных конкурсов «Лучшее предприятие розничной торговли», «Лучшее предприятие общественного питания», «Лучшее предприятие бытового обслуживания населения» получили заслуженные награды. Торжественную церемонию награждения провел начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев.
«В этом году сфере потребительского рынка пришлось работать в сложных условиях. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции весной были введены ограничения деятельности предприятий сферы потребительского рынка, требующие перестройки принципов работы. Вы сумели это сделать, и сегодня мы чествуем лучших руководителей предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения», – отметил, поздравляя победителей, Юрий Букреев.
Критериями оценки конкурсантов стали динамика роста оборота розничной торговли, увеличение налоговых платежей, инвестирование средств в развитие предприятия, размер заработной платы, обеспечение безбарьерной среды, повышение профессионального уровня работников, отсутствие нарушений законодательства, регулирующего их деятельность.
«Сфера потребительского рынка и бытового обслуживания – одна из важнейших в жизнеобеспечении населения, отрасль несет большую социальную нагрузку и создает комфортные условия жизни людей», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
Лучшее предприятие розничной торговли
В номинации «Лучшее предприятие розничной торговли» сельских поселений»
1 место занял магазин «Продукты «Надежда» ПО «Доброе» Добровский район
(Заведующая магазином – Зайцева Любовь Федоровна)
2 место занял магазин № 7 ТПС ПО «Меркурий»
Тербунский район
3 место занял магазин «Все для дома»
ИП Брежнев Игорь Николаевич Измалковский район
В номинации «Лучшее предприятие розничной торговли» сельских поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов и городских поселений
1 место – магазин «Тожество» ИП Бакланова Ирина Александровна
Данковский район
2 место – магазин ТПС Новозадонское ПО
Задонский район
(Председатель Совета – Путилин Сергей Евгеньевич)
3 место – магазин «Горячий хлеб» Чаплыгинское райПО
Чаплыгинский район
(Директор магазина – Катасонова Надежда Викторовна)
В номинации «Лучшее предприятие розничной торговли» городских округов город Липецк и город Елец»
1 место – универсам «Липка» ООО «Липка»
г. Липецк
(директор магазина – Трухина Ирина Николаевна)
2 место – магазин «Моялино» ООО «Моялино»
г. Липецк
(Неткачева Наталья Владимировна)
3 место – ТД «Пролетарский» ООО «Арго-К»
г. Липецк
(Директор магазина – Титова Юлия Александровна)
Лучшее предприятие общественного питания
1 место – ресторан «Хмель-Хаус» ООО «Хмель-Хаус»
г. Липецк
(Управляющая рестораном – Колосова Анастасия Максимовна)
2 место – кафе «Дон» Хлевенское райпо
Хлевенский район,
(Председатель Совета – Тодуа Мария Александровна)
3 место – кафе «Айсберг» ООО «Айсберг»
Грязинский район
(Директор – Жданова Лариса Николаевна)
Лучшее предприятие бытового обслуживания населения
1 место – салон красоты «Красотка»
ИП Караваева Надежда Владимировна
Тербунский район
2 место – салон «На Большой Дворянской»
ИП Бурова Наталья Алексеевна
Лебедянский район
3 место – салон красоты «Имидж»
ИП Коростелева Ирина Николаевна
Липецкий район