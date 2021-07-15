Чествование лучших представителей местного самоуправления открыло сегодня в администрации региона общее Собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Липецкой области». Оно прошло в режиме видеоконференцсвязи и было приурочено к 15-летию ассоциации.

Награды Общероссийского Конгресса муниципальных образований и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправлении получили около 30 представителей городов и районов Липецкой области. Их вручил заместитель главы региона Александр Рябченко. Он отметил, что есть очень много хороших примеров работы муниципалитетов, у таких надо учиться.

«Местное самоуправление является самым эффективным средством для решения насущных проблем и роста уровня благосостояния населения. Для сбалансированного развития в регионе разработаны и действуют механизмы государственной поддержки территорий в виде предоставления грантов, субсидий и дотаций. В нынешнем году на эти цели дополнительно выделено 155 миллионов рублей», – добавил Александр Рябченко. Полученные средства муниципалитеты направят на решение первоочередных вопросов местного значения.

Также на собрании, в котором приняли участие 278 членов ассоциации от всех муниципальных образований Липецкой области, были подведены итоги работы за 2020 год, намечены очередные задачи, проанализированы дополнительные возможности для реализации возложенных на местную власть полномочий. Отмечалось, что результаты объединения усилий власти и населения в решении задачи повышения качества жизни человека очевидны в каждом районе. Вместе с тем, новые вызовы требуют активных действий и повышенной ответственности.

Одним из самых значимых показателей работы муниципалитетов является удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления. Он позволяет оценить характер общественных настроений, выявить мнение граждан об эффективности принимаемых управленческих решений.

«Обустроить жизнь на конкретной улице, у конкретного дома – для этого и нужна местная власть. Необходимо, чтобы к ее работе подключались предприниматели и жители, чтобы каждый вложил свою долю труда и интереса», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.