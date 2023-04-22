Торжественное мероприятие, посвящённое Дню местного самоуправления, состоялось 21 апреля в городе Грязи. В зале присутствовали представители всех районов региона. Собравшихся поздравил первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко. В приветственном слове он поблагодарил муниципалитеты за плодотворную работу и помощь военнослужащим и их семьям.

«Липецкие солдаты и офицеры каждый день героически выполняют непростые боевые задачи, защищая Родину. Наши муниципалитеты отправляют за ленточку гуманитарные грузы, заботятся о семьях мобилизованных, делают всё, что сегодня необходимо. Благодаря вашей работе в тылу, наши ребята на фронте получают поддержку и очень это ценят», – сказал Александр Рябченко.

В ходе мероприятия были вручены награды. В первых рядах чествовали участника СВО из города Грязи Михаила Мохова. В зоне спецоперации Михаил командовал мотострелковой ротой танкового батальона. Был тяжело ранен в бою, но продолжил защищать товарищей и Родину. Позже на минном поле Мохов получил тяжёлое ранение позвоночника, прошёл долгий период реабилитации – врачи поставили офицера на ноги. Сегодня Михаил Мохов был награждён Почётным знаком «Во славу земли Липецкой».

В настоящее время в Липецкой области 312 муниципальных образований, в которых трудятся почти три тысячи служащих. Лучшие из них получили награды. Почётного знака «Во славу земли Липецкой» удостоен глава Малининского сельского совета Хлевенского района Сергей Волхов. Медалью «За развитие местного самоуправления» награждены глава Тербунского района Сергей Барабанщиков и заместитель мэра Липецка Анна Шамаева. Знаком «За развитие местного самоуправления» награждены руководители Добровского и Задонского районов – Анатолий Попов и Алексей Щедров, а также начальник организационно-правового отдела администрации Данковского района Оксана Фалеева. Почётное звание «Лучший работник местного самоуправления» присвоено председателю комитета по организационной и кадровой работе администрации Чаплыгинского района Татьяне Викулиной.

Кроме того были вручены почётные грамоты и благодарности губернатора Липецкой области, благодарственные письма правительства региона и благодарности областного Совета депутатов.

«Муниципальная власть очень важное звено в системе управления. Жители со своими просьбами и проблемами в первую очередь обращаются к представителям органов местного самоуправления, которые должны быть открытыми для диалога с населением и делать всё возможное для развития муниципалитетов. Коллеги с поставленными задачами справляются, уверен, что впереди ещё много достижений и побед на благо Липецкой области», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

После завершения торжественной части на территории грязинской школы №4 главы муниципалитетов посадили аллею городов и районов Липецкой области из 26 лип.