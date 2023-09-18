Областной публичный конкурс «Лучший по профессии» среди представителей предприятий машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей прошел в Липецке в преддверии профессионального праздника «День машиностроителя», который отмечается 24 сентября. Звание «Лучший по профессии» отстаивали рабочие по пяти специальностям – «Токарь», «Фрезеровщик», «Слесарь», «Сварщик», и «Контролер ОТК».

В конкурсе приняли участие 45 работников 12 машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий Липецка, Ельца, Лебедяни, села Боринское Липецкого района и Усмани. Кроме того, впервые в номинации «Сварщик» соревновались студенты профессиональных образовательных организаций из Липецка и пяти районов – Елецкого, Данковского, Чаплыгинского, Хлевенского и Грязинского. Конкурсанты выполняли задания, включающие теоретическую и практическую части.

Победителями конкурса стали токарь АО «Елецгидроагрегат» Альберт Данилов, фрезеровщик ООО «Лебедянский машиностроительный завод» Максим Постовой, слесарь ПАО «НЛМК» Владимир Акульшин, сварщик ООО «Импульс» Иван Папин и контролер ОТК из АО «Народное предприятие КВАЛИТЕТ» Ирина Бурдукова. В конкурсе среди студентов лучшим сварщиком стал Василий Бабошкин из Липецкого индустриально-строительного колледжа. Лауреаты конкурса получили дипломы и денежные премии, за первое место – 100 тыс. рублей, за второе место – 70 тыс., за третье – 50 тыс.

Конкурсы профессионального мастерства по различным рабочим специальностям проводятся в Липецкой области ежегодно. «Состязания способствуют обмену передовым опытом, повышению престижа рабочих профессий, прославлению человека труда», – считает губернатор Игорь Артамонов.