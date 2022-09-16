Накануне профессионального праздника лучших работников сферы лесного хозяйства чествовали в регионе. Их поздравил заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв.

«Хочу поблагодарить всех за отличную работу и пожелать сотрудникам сферы лесного хозяйства успехов в труде. Пусть ваши старания и дальше приносят плодотворные результаты. У нас с вами важная общая цель – разумно использовать и приумножать лесные богатства», – сказал Игорь Кремнёв.

К этому дню Липецкая область подошла с хорошими показателями, возглавив рейтинг Рослесхоза по эффективности исполнения переданных полномочий. Это заслуга более чем тысячи жителей региона, которые занимаются охраной и воспроизводством лесов и лесных насаждений на территории более 220 тысяч гектаров, отметил заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв, поздравляя Работа лесников отмечена на самом высоком уровне: 16 человек получили знаки отличия и почётные грамоты Министерства природных ресурсов и экологии России, 26 человек награждены нагрудными знаками, грамотами и благодарностями Федерального агентства лесного хозяйства, 126 человек отмечены грамотами и благодарностями правительства Липецкой области, регионального парламента и управления лесного хозяйства Липецкой области.

«В региональной сфере лесного хозяйства трудятся большие профессионалы, которыми мы гордимся. Благодаря их преданности делу и добросовестной работе лесное хозяйство Липецкой области по праву считается одним из лучших в стране», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.

Как сообщает региональное управление лесного хозяйства, в прошлом 2021 году на 206% превзойдён показатель регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. В текущем году эти показатели улучшены ещё до начала осеннего лесокультурного сезона. На территории региона создано 1247 гектаров новых лесов.

Совместно с Всероссийским НИИ лесной генетики в 2021 году создана единственная в Центральном федеральном округе клоновая лесосеменная плантация сосны обыкновенной с целью получения семян с элитными наследственными свойствами для улучшения породного состава лесов региона.

В течение последних восьми лет не допущено ни одного лесного пожара на землях лесного фонда области. Липецкая область входит в десятку лучших регионов России по этому показателю. Это результат кропотливой работы по охране, расчистке лесов и проведению противопожарных мероприятий.

В регионе ведётся цифровизация лесного хозяйства. В Липецкой области внедрен в эксплуатацию пилотный программный продукт «Лесинфорг 2», хранящий в себе всю информацию о лесном хозяйстве региона. За недопущением лесных пожаров на площади более 300 тысяч гектаров следят 24 видеокамеры системы дистанционного мониторинга «Лесохранитель».