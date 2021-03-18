Награждение лучших представителей сферы бытового обслуживания населения состоялось сегодня в администрации Липецкой области. Торжественный приём провели накануне Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Виновников торжества поздравили первый заместитель главы региона Дмитрий Аверов и председатель областного парламента Павел Путилин.

«Отрасль экономики, в которой вы трудитесь, постоянно и динамично развивается. Появляются новые виды услуг и совершенствуются существующие, улучшается сервис. В этом ваша заслуга. Благодарим за работу и поздравляем с праздником», – сказал Дмитрий Аверов.

Заслуженные награды сегодня получили 27 человек. Работники бытового обслуживания Липецкой области были отмечены почётными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, почетными грамотами Липецкого областного Совета депутатов, почётными грамотами главы администрации Липецкой области, благодарностями главы региона. Два человека удостоены звания «Почётный работник торговли» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«Работники сферы бытового обслуживания решают важную социальную задачу – делают жизнь липчан комфортнее, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Убеждён, что опыт людей, которые трудятся в этой отрасли, и их преданность профессии помогут и дальше развивать индустрию бытового обслуживания в регионе».