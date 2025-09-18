Лучшие работники сферы лесного хозяйства Липецкой области получили награды

Накануне профессионального праздника лучших работников сферы лесного хозяйства чествовали в регионе. Торжественный приём прошёл в концертном зале Государственного театра танца «Казаки России». С Днём работников леса сотрудников лесного хозяйства поздравил заместитель губернатора Липецкий области Илья Карлин.

«Ваш труд – это настоящая служба на благо природы и будущих поколений. И сегодня нам есть чем гордиться вместе», – отметил Илья Карлин.

Липецкая область входит в тройку лучших регионов Центрального федерального округа по лесовосстановлению и лесоразведению. В 2025 году высажено 213,6 гектара нового леса – это больше 2,3 млн сеянцев сосны, дуба и берёзы.

Работа не ограничивается только посадками. Регион – один из лидеров и по санитарному состоянию лесов. Ежегодно проводится уборка неликвидной древесины, а в рамках акции «Лесной десант» с 2025 года ликвидировано уже больше 40 несанкционированных свалок прошлых лет, вывезено свыше 1000 кубических метров мусора.

Липецкая область активно занимается технологическим перевооружением отрасли. Регион одним из первых в России начал внедрять технологии искусственного интеллекта. С помощью ИИ сегодня ведутся контроль незаконных рубок, анализ очагов усыхания деревьев, мониторинг пожарной безопасности в лесах.

«Профессиональная деятельность работников лесного хозяйства имеет стратегическое значение для экологической безопасности региона. Благодаря вашему труду сохраняется и приумножается одно из главных богатств нашей области – зелёный фонд. Современные подходы, включая внедрение цифровых технологий, позволяют вывести охрану и восстановление лесов на качественно новый уровень», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.